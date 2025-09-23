Beymen Tersane, kapılarını ilk kez özel bir sanat projesi için aralıyor

Lüks moda ve yaşam stiline yön veren Beymen, Haliç Tersanesi’nin büyüleyici atmosferiyle bütünleşen moda galerileri ve sunduğu özgün deneyimlerle, İstanbul’un yeni kültür-sanat ve yaşam rotasına dönüşüyor.



Beymen’in son yıllardaki en büyük yatırımı olan, dünyanın önde gelen tasarım ve mimari ofislerinden OMA (Office for Metropolitan Architecture) ile hayata geçirilen Beymen Tersane, açılışından haftalar önce sanat eserleri ve kültürel projeleler ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Sanata verdiği desteği güçlü projelerle ortaya koyan Beymen, Tersane İstanbul iş birliğiyle, ziyarete açılacak ilk enstalasyon olan; uluslararası çağdaş sanat galerisi Galleria Continua tarafından temsil edilen sanatçı Arcangelo Sassolino’nun The State of Desire adlı eserine ev sahipliği yapıyor. Eser, 20. Contemporary İstanbul kapsamında Beymen Tersane Gallery 8 – The Space’de sergilenecek ve 14 Aralık 2025 tarihlerihine kadar da ziyarete açık olacak.

Çelik ve mermerden oluşan 18 metrelik anıtsal yerleştirme The State of Desire; Sassolino’nun sanat ve fizik ile gerilim, kırılganlık ve madde üzerine kurduğu etkileyici dilini, Beymen Tersane’nin tarihsel atmosferinde deneyimleme fırsatı sunuyor.

Enstalasyon, basınçlı hava sistemiyle çalışan uzun bir mekanik kolu destekleyen kirişlerden oluşuyor. Kolun uçlarından, sanatçı için geleneğe saygıyı temsil eden ve geçmişle gelecek arasındaki gerilimi simgeleyen beyaz Carnia mermerinden iki levha sarkıyor. Sassolino, kolun salınımı ile havada süzülen mermerin adeta hafiflediği eserini klasik heykellerle ilişkilendiriyor.: “Heykeli statik bir varlıktan ziyade, zamanın akışı, sürekli varlığı, kaçınılmaz ve öngörülemez değişimi olarak görüyorum, tıpkı hayatın kendisi gibi.”

Osmanlı’nın en önemli donanma tersanesi olarak hizmet veren Haliç Tersanesi’nin eşsiz mimarisine saygıyla hayat bulan Beymen Tersane ile Beymen; mirası geleceğe taşımaya, lüksü kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Dokuz farklı galeriden oluşan yatay bir mimari üzerinde şekillenen Beymen Tersane’nin iç mekân kurgusunda, mimari tasarım kadar incelikle seçilen mobilya ve objeler de deneyimin bir parçası olarak ele alınıyor. Mekânda yer verilen her bir parça, özgün estetiğinin ötesinde, tarihsel ve tasarımsal değeriyle de öne çıkıyor ve alanında vizyoner isimlerin imzasını taşıyor.

Titizlikle yürütülen proje ile OMA, ekiplerinin- geçmişle bugünü, hayalle gerçeği bir araya getirdiği, Beymen Tersane, ziyaretçilerini her yönüyle bütünsel ve sanatsal bir görsel yolculuğu deneyimlemeye, hafızalarda iz bırakacak bir keşfe davet ediyor.