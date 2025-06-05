MultiTravel ile iş seyahatlerinde tasarruflu gider yönetimi

İş seyahatleri, pek çok şirketin operasyonel yapısında önemli bir yer tutuyor. Ancak değişen ekonomik dinamikler, artan maliyet baskısı ve dijitalleşmenin sunduğu olanaklar, bu alanda da yeni nesil çözümleri zorunlu kılıyor. Multinet Up’ın kurumsal seyahat çözümü MultiTravel, şirketlere yalnızca otel rezervasyonu sunmakla kalmıyor; bütçe planlamasından onay akışlarına, çalışan bazlı limitlendirmeden detaylı raporlamaya kadar uçtan uca kontrol sağlayarak iş dünyasına yeni bir standart getiriyor. Her ay 275 bin kurumsal misafirin 20 bine yakın otel rezervasyonu bu sistemle yönetiliyor. Türkiye genelinde 1400’den fazla oteli kapsayan platform, operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı açısından firmalara ciddi katkılar sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: Bugün MultiTravel yalnızca bir rezervasyon aracı değil; şirketlerin kendi seyahat politikalarına göre şekillendirebildiği, bütçe kontrolünü uçtan uca yönetebildiği, detaylı raporlamalarla görünmeyen maliyetleri ortaya çıkarabildiği güçlü bir dijital kurumsal seyahat platformu. Her firma, kendi portalıymış gibi özelleştirebildiği bu yapı sayesinde; bütçe planlamasını yapabiliyor, onay akışlarını kendi organizasyonuna göre tanımlayabiliyor, çalışanlara özel günlük, haftalık ya da aylık harcama limitleri belirleyebiliyor. Çok aşamalı onay mekanizmalarıyla kurumsal iç denetim süreçlerini güçlendirirken, anlık ve detaylı raporlamalarla tüm süreci şeffaf bir şekilde kontrol altında tutabiliyor.

“Her ay 275 bin konaklama MultiTravel ile gerçekleşiyor”

MultiTravel ile iş ortaklarımızın yalnızca iş süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir tasarruf potansiyeli de yaratıyoruz. 2022’den bu yana konaklama adedinde yaklaşık 4, ciroda ise 30 kat büyüme sağladık. Her ay 275 bin kurumsal misafirin 20 bine yakın otel rezervasyonu bu sistemle yönetiliyor. Türkiye genelinde 1400’den fazla otel ile çalışıyoruz ve bu çözümün toplam kârımız içindeki payı son birkaç yılda %55 oranında arttı. Aslında bu artış Multinet Up olarak klasik bir yan hak sağlayıcısından çok daha fazlası olma çabamızın güzel bir çıktısı.

“Uçak bileti ve transfer hizmetlerini de platformumuza entegre edeceğiz”

Bugün geldiğimiz noktada MultiTravel, gelir kompozisyonumuzun önemli bir parçası haline geldi. Yakın dönemde uçak bileti ve transfer hizmetlerini de platformumuza entegre ederek, kurumsal seyahatin tüm adımlarını tek çatı altında yöneten eksiksiz bir yapıya ulaşacağız. Biz kendimizi yalnızca bir hizmet sağlayıcı olarak değil, işletmelere dijital dönüşüm yolculuklarında eşlik eden bir B2B2E platformu olarak konumlandırıyoruz. Tüm yatırımlarımızı insanı ve teknolojiyi odağa alan bir anlayışla planlıyor; çözümlerimizi verimlilik, tasarruf ve sürdürülebilir başarı ekseninde geliştiriyoruz. MultiTravel, bu yaklaşımın güçlü bir yansıması olarak iş dünyasında yeni bir standart tanımlıyor.