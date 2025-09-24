Nursel Gündeş: Türk yatırımcıları Londra’nın kalbine taşıyor

NG Investment & Management LTD’nin kurucusu olan Nursel Gündeş, Londra’da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen Türk yatırımcılara tam kapsamlı danışmanlık hizmeti sunuyor.

Şeffaf süreç yönetimi, hukuki ve finansal rehberlik, kira getirisi analizi gibi hizmetlerle yatırım sürecini güvenli hale getiriyor.



Projenin öne çıkan özellikleri:

• Lokasyon: East London, Zone 2/3; Canary Wharf’a sadece 4 dakika, London City Airport’a 7 dakika.

• Ulaşım: Jubilee Line, DLR ve Elizabeth Line bağlantıları.

• Toplam Alan: 80 dönüm; 2.800 yeni konut,

• Daire Seçenekleri: 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler.

• Kira Getirisi: Bağımsız emlak ofislerine göre yıllık %5–6 arası brüt kira getirisi potansiyeli.

• Sosyal İmkânlar: Riverside Club bünyesinde havuz, spa, salt room, sinema, co-working alanları, oyun odası ve concierge hizmeti.

• Geliştirici: İngiltere’nin en güçlü inşaat gruplarından, FTSE 100’de işlem gören Berkeley Group.



Londra, global yatırımcılar için hâlâ en güvenli limanlardan biri. Döviz kuru avantajları, yüksek kira talebi ve uzun vadeli değer artışı, projeyi cazip kılıyor. Türk yatırımcılar için en büyük avantaj ise sürecin NGIML’in danışmanlığı ile şeffaf, kolay ve güvenli bir şekilde yönetilmesi.



Nursel Gündeş, Heron Wharf ile sadece bir konut değil, aynı zamanda uzun vadeli değer yaratacak bir yaşam ve yatırım fırsatı sunduğunu vurguluyor:

“Amacımız, yatırımcılarımızı sadece bir mülkle değil, Londra’nın kalbinde sürdürülebilir ve kazançlı bir gelecek ile buluşturmak.”

https://ngiml.com/

www.heronwharfe14.co.uk