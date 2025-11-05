Yalova OSB, GITEX Dubai 2025’te Türkiye’yi temsil etti

6 bin 800 firma, 2 bin girişimci ve bin 200 yatırımcının katılımıyla gerçekleşen GITEX Global 2025, sanayi ve teknolojiyi birleştiren vizyoner projelere ev sahipliği yaptı. Türkiye’den fuara katılan Yalova OSB, “yeşil üretim”, “akıllı altyapı” ve “dijital sanayi dönüşümü” temalarındaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

Yalova OSB heyeti; Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Başkan Vekili Mehmet Kadri Akar, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Soygüzel ve Bölge Müdür Vekili Mustafa Acar’dan oluştu. Heyet, fuar boyunca 1000’den fazla teknoloji üreticisiyle temas kurdu, yaklaşık 100 uluslararası firma ile yatırım ve teknoloji transferi görüşmeleri gerçekleştirdi.

“Yalova’yı küresel yatırım haritalarına taşıyoruz”

Başkan Direnç Özdemir, GITEX katılımının Yalova OSB için stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bu tür organizasyonlar, Yalova OSB’nin sadece ulusal ölçekte değil, uluslararası yatırım haritalarında da yer almasını sağlıyor. Hem geleceğin teknolojilerini yakından inceliyor hem de üreticileri Yalova’ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki yıl kendi standımızla katılarak Yalovalı teknoloji üreticilerini de bu platforma taşıyacağız.”

Yalova OSB, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu merkezli yatırımcılarla yaptığı görüşmelerle, bölgedeki yeni yatırımlar için önemli bağlantılar kurdu.

Heyet, fuardan yeni iş birliği protokolleri ve yatırım ön anlaşmalarıyla dönerken, bu temasların Yalova sanayisinin dijitalleşme sürecine hız kazandıracağı ve Marmara Bölgesi’nin “stratejik üretim üssü” olma hedefini güçlendireceği belirtildi.