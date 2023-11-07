Altın fiyatları düşüyor

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 düşüşle 1.808 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.804 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.970 liradan, Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 1.970 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurgunun öne çıktığını ifade ederek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.