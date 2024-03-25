  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın
  3. Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 25 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları
Takip Et

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 25 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran gram altın haftayı değer kaybıyla kapattı. Altın fiyatları, 25 Mart Pazartesi gününe yükselişle başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bir önceki kapanışı 2 bin 225 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 240 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 639 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 662 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.239,85

Satış: 2.240,19

ONS altın fiyatı

Alış: 2.173,76

Satış: 2.174,04

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.583,76

Satış: 3.662,71

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 14.335,04

Satış: 14.512,24

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.145,12

Satış: 7.325,42

Ziynet altın fiyatı

Alış: 14.335,04

Satış: 14.606,05

ATA altını fiyatı

Alış: 16.268,16

Satış: 16.683,84

14 ayar altın bilezik fiyatı

Alış: 1.305,44

Satış: 1.743,29

22 ayar altın bilezik fiyatı

Alış: 2.216,83

Satış: 2.372,89