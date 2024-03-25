Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 25 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları

Bir önceki kapanışı 2 bin 225 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 240 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 639 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 662 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.239,85

Satış: 2.240,19

ONS altın fiyatı

Alış: 2.173,76

Satış: 2.174,04

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.583,76

Satış: 3.662,71

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 14.335,04

Satış: 14.512,24

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.145,12

Satış: 7.325,42

Ziynet altın fiyatı

Alış: 14.335,04

Satış: 14.606,05

ATA altını fiyatı

Alış: 16.268,16

Satış: 16.683,84

14 ayar altın bilezik fiyatı

Alış: 1.305,44

Satış: 1.743,29

22 ayar altın bilezik fiyatı

Alış: 2.216,83

Satış: 2.372,89