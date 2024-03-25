Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 25 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları
Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran gram altın haftayı değer kaybıyla kapattı. Altın fiyatları, 25 Mart Pazartesi gününe yükselişle başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Bir önceki kapanışı 2 bin 225 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 240 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 639 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 662 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.239,85
Satış: 2.240,19
ONS altın fiyatı
Alış: 2.173,76
Satış: 2.174,04
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.583,76
Satış: 3.662,71
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 14.335,04
Satış: 14.512,24
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.145,12
Satış: 7.325,42
Ziynet altın fiyatı
Alış: 14.335,04
Satış: 14.606,05
ATA altını fiyatı
Alış: 16.268,16
Satış: 16.683,84
14 ayar altın bilezik fiyatı
Alış: 1.305,44
Satış: 1.743,29
22 ayar altın bilezik fiyatı
Alış: 2.216,83
Satış: 2.372,89