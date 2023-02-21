Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek ne kadar oldu? (21 Şubat 2023)

Dün, altının ons fiyatına paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1.117 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,27 altında 1.114 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 1.841 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 1.835 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, bankanın yarın açıklayacağı toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.

Bu beklentilerle küresel ölçekte artan dolar talebinin altın fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı arttırabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.