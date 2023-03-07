Altın fiyatlarında son durum

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 115 bin lira, en yüksek 1 milyon 144 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 139 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 882 milyon 979 bin 741,98 lira, işlem miktarı ise 3.455,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 903 milyon 987 bin 422,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.