Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
Piyasalardaki risk iştahının azalmasıyla çıktığı zirveden gerilen altın güne hafif yükselişle başladı.
Piyasalardaki risk iştahının azalmasıyla çıktığı zirveden gerilen altın güne hafif yükselişle başladı.
Ons altın 1961 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Gram altın ise 1808 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 3037 lira olurken cumhuriyet altını 12497 liradan satılıyor.
Dün piyasa kapanışında altının onsu, 1959 dolar seviyesindeydi.
Gram altın fiyatı
1.809,42
1.809,65
Altın/Ons ($) fiyatı
1.958,75
1.960,85
Çeyrek altın fiyatı
2.895,07
2.958,78
Cumhuriyet altını fiyatı
11.580,29
11.798,93
Yarım altın fiyatı
5.772,05
5.917,56
Ziynet altını fiyatı
11.580,29
11.798,93
Ata altın fiyatı
12.253,48
12.558,81
14 Ayar bilezik gramı fiyatı
1.026,82
1.221,64