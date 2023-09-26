Altın güne düşüşle başladı
Altın fiyatları yurt içi ve yurt dışında gününe düşüşle başladı.
Haber Merkezi
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Gram altın (spot) 1 liralık gerileyişle 1675 liradan satılıyor. Gram altın, gün içerisinde en düşük 1672 lirayı, en yüksek ise 1689 lirayı gördü.
Çeyrek altın yüzde 0,07'lik düşüşle 2738 lira seviyesinden satılıyor.
Yarım altın ise 5476 liradan fiyatlanıyor. Yarım altın, haftanın ilk gününü 5481 liradan noktalamıştı.
Önceki kapanışı 10929 lira olan cumhuriyet altını, 10917 liradan alıcı buluyor.
Ons altın ise yüzde 0,19'luk düşüşle 1912 dolar seviyesinde.