Altın haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları, yurt içinde güne yükselişle başladı. Gram altın, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu sabah saatlerinde 1675 liraya kadar yükseldi.
Haber Merkezi
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Gram altın (spot) 4 liralık yükselişle 1663 liradan işlem görüyor. Gram, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu sabah saatlerinde 1675 liraya kadar yükselmişti.
Çeyrek altın 2721 liradan satılıyor. Çeyrek, geçen haftayı 2713 liradan tamamlamıştı.
Yarım altın ise yüzde 0,27'lik yükselişle 5441 liradan alıcı buluyor.
Önceki kapanışı 10820 lira olan cumhuriyet altını 10850 liradan satılıyor.
Ons altın ise 1 dolarlık düşüşle 1912 dolar seviyesinde.
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