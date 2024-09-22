Altın rekor kırmaya devam edecek mi? ‘Fiyatlar tarihsel zirvelere çıkarabilir’

Aralık teslimli altın vadeli işlemler, cuma günü yüzde 1.2 artışla rekor seviye olan 2 bin 646,20 dolardan kapandı. Altın, bu yıl yüzde 27,7 oranında değer kazandı ve son bir yılda yüzde 36'lık bir yükseliş gerçekleştirdi.

FxPro'nun Kıdemli Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, bir notta altın vadeli işlemlerinin, Hazine tahvil getirileri ve dolar güçlenmesine rağmen kazançlarını artırdığını belirterek, bunun, altın fiyatlarının düşmesine yönelik pozisyonlarda zorunlu tasfiyelerin piyasadan çıkışının bir işareti olabileceğini söyledi.

MarketWatch'ta yer alan habere göre, "Kısa pozisyonların zorunlu tasfiyesi, altın fiyatını tarihsel zirvelere çıkarabilir" diyen Kuptsikevich, doların genel olarak büyük para birimleri karşısında gücünü koruduğunu ve artan tahvil getirilerinin altın için elverişsiz bir ortam yarattığını belirtti.

Altındaki son alımlar neyle ilgili?

HSBC'de Kıdemli Değerli Metaller Analisti James Steel ise altındaki son alımların büyük ölçüde teknik ve ivme ile ilgili olduğunu kaydederek, "Şu ana kadar süren yoğun yatırımcı talebinde bir yorgunluk görebiliriz" dedi.

Steel, Fed'in faiz indirimi döngüsünün altın fiyatlarını kısa vadede yükseltmeye devam edebileceğini ancak piyasanın yorgunluk belirtileri gösterebileceğini ekledi.