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Altın yükselişe geçti

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.275 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 artışla 1.277 liradan tamamladı.

Haber Merkezi
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Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.275 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.100 lira, Cumhuriyet altını da 8.470 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 2.035 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2.031 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentilerin altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Fed gelecek ay 25 baz puan faiz artırabilir

ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörülerin yüzde 25 seviyesine çıktığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.000 doların destek, 2.040 ve 2.070 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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