Altında düşüş sürüyor (3 Ekim 2023 güncel gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları)
Gram altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Altın serbest piyasada 1612 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.614 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne düşüle başlamasının ardından saat 11:00 itibariyle yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.612 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın kaç lira?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.649 liradan, Cumhuriyet altını 10.695 liradan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.822 dolarla son 8 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.