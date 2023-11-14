Altında ihracatın önü açılmalı

Mehtap HALICI

Altın, hem bir özel gün hediyesi, hem bir aksesuar hem de güvenilir bir yatırım aracı olarak hayatın pek çok farklı alanında ilgi görüyor. Uluslararası piyasalarda işlem gören altın fiyatlarına depolama, nakliye bedelleri, ülkelerin vergi politikaları ve döviz kurundaki dalgalanmalar direkt etki ediyor.

Yüzde 30 büyüme hedefi

Dünya piyasalarında altın fiyatlarının Türkiye’dekinden farklı olduğunu belirten Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, ihracat yapıldığında yurtdışı alıcıların TL fiyatını kabul etmediğine dikkat çekti. Altının hem tüketim hem de yatırım aracı olduğunu söyleyen Güzeliş, “Genelde bütün dünya piyasalarında çok küçük bir farkla yani kiloda 15-20 dolarlık bir fark olur.

Ancak Türkiye’de 1.000-1.200 dolarlık bir fark söz konusu. Biz daha pahalı alıyoruz. Bu da ihracatımızı olumsuz etkiliyor” dedi. Bu sebeple altın fiyatlarının inip çıkmasının iyi olmadığını vurgulayan Güzeliş, “Yurtdışındaki alıcılar, ‘Dünya fiyatı bu! Sana bu fiyattan öderim’ diyor. İç pazara satıldığında bir sorun yok ama dışarı satıldığında cepten gidiyor. Buradaki esnaf da o farkı cebinden ödüyor, dolayısıyla zarar ediyor” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası tarafından yayımlanan İhracat Genelgesi ile getirilen ihracat gelirinin yüzde 40’ının bankada bozdurulması zorunluluğuna atıfta bulunan Kerim Güzeliş, “Sektörümüz çok hızlı bir trendle yukarı çıkarken biz bu yüzden fren yapmak durumundayız. İhracatın önünün açılması lazım.

Bu tür direnç sağlayan sorunların önü açılırsa iyi bir yere geliriz” diye konuştu. Ürünlerinin yüzde 95’inin pırlanta olduğunu ifade eden Güzeliş, “Ürünlerimiz pırlanta ağırlıklı, sadece kendi koleksiyonlarımızı altın yapıyoruz. İhracatımız ise yüzde 10 civarında. Uzun zamandır iç piyasaya odaklanmıştık. Yıldan yıla yüzde 30 büyüme hedefindeyiz” dedi.

5 yıl içinde Türkiye’de 50 yurtdışında 10 mağazaya ulaşmayı planlıyor

Mücevher sektörüne 117 yıl önce Mardin’den giriş yapan ve dededen toruna olmak üzere üç kuşaktır işlerini devam ettiren Ariş Pırlanta’nın şu anda Türkiye genelinde 30 mağazası ve 50 satış noktası olduğunu belirten Kerim Güzeliş, 5 yıl içinde Türkiye’de 50, yurtdışında ise 10 mağazaya çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Kerim Güzeliş, sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi yurtdışına da yöneldik. Yurtdışında Almanya’nın başkenti Berlin’de bir mağazamız ve aşağı yukarı 20 civarında satış noktamız bulunuyor. Irak’ın Erbil kentinde de bir mağazamız var. 10 yıl içinde markayı ne kadar büyütürsek o kadar büyümek istiyoruz. Hollanda, Avusturya ve Romanya’da temaslarımız başladı. Avrupa’da dağıtımı daha kolay olduğu için ilk başta bu noktaları seçtik. Tabii daha sonra Amerika’ya da yöneleceğiz.

Akabinde Dubai, Kuveyt gibi Arap ülkelerine de gireceğiz.” Şu anda 140 kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Güzeliş, hedeflerle birlikte bu rakamı 250’ye çıkaracaklarını söyledi. Üretim merkezlerinin Nuruosmaniye’de yer aldığını ve Kuyumcukent’te de 400 metrekarelik bir yerlerinin olduğunu kaydeden Güzeliş, imalattan ziyade ticarette büyümeye karar verdiklerine vurgu yaptı.