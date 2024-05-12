ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 360 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 444 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Mayıs altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 432 liradan yaparken; 12 Mayıs Pazar günü 2 bin 444 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 977 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 996 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.443,85

Satış:2.444,47

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.360,00

Satış: 2.361,00

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.910,16

Satış: 3.996,7

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.640,66

Satış: 15.937,97

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.795,89

Satış: 7.993,43

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.640,66

Satış: 15.937,97

Ata altın fiyatı

Alış: 16.273,51

Satış: 16.677,58

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.318,57

Satış: 1.738,26

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.238,17

Satış: 2.365,53