ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Mayıs 2024)
Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları değer kazandı. Güncel ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı bugün 2 bin 444 TL seviyesinde işlem görüyor.
Güncel ons altın değeri 2 bin 360 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 444 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 432 liradan yaparken; 12 Mayıs Pazar günü 2 bin 444 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 977 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 996 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.443,85
Satış:2.444,47
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.360,00
Satış: 2.361,00
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.910,16
Satış: 3.996,7
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.640,66
Satış: 15.937,97
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.795,89
Satış: 7.993,43
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.640,66
Satış: 15.937,97
Ata altın fiyatı
Alış: 16.273,51
Satış: 16.677,58
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.318,57
Satış: 1.738,26
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.238,17
Satış: 2.365,53