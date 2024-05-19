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ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 416 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 500 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 19 Mayıs altın fiyatları...

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Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 19 Mayıs Pazar günü 2 bin 500 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 088 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.499,93

Satış: 2.500,70

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.414,15

Satış: 2.416,29

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.999,89

Satış: 4.088,64

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.999,55

Satış: 16.304,53

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.974,77

Satış: 8.177,27

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.999,55

Satış: 16.304,53

Ata altın fiyatı

Alış: 16.512,30

Satış: 16.928,78

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 16.512,30

Satış: 16.928,78

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 16.512,30

Satış: 16.928,78