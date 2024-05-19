ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 416 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 500 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 19 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 19 Mayıs Pazar günü 2 bin 500 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 088 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.499,93
Satış: 2.500,70
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.414,15
Satış: 2.416,29
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.999,89
Satış: 4.088,64
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.999,55
Satış: 16.304,53
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.974,77
Satış: 8.177,27
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.999,55
Satış: 16.304,53
Ata altın fiyatı
Alış: 16.512,30
Satış: 16.928,78
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 16.512,30
Satış: 16.928,78
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 16.512,30
Satış: 16.928,78