ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 435 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 500 sınırını aştı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 500 liradan yaparken; 20 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 529 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 088 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 136 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.529,60
Satış: 2.529,94
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.434,78
Satış: 2.435,20
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.047,36
Satış: 4.136,46
Cumhuriyet altını
Alış: 16.189,45
Satış: 16.495,23
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.069,43
Satış: 8.272,91
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.189,45
Satış: 16.495,23
Ata altın fiyatı
Alış: 16.512,30
Satış: 16.928,78
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.353,01
Satış: 1.780,63
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.294,15
Satış: 2.427,46