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ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 435 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 500 sınırını aştı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Mayıs altın fiyatları...

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Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 500 liradan yaparken; 20 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 529 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 088 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 136 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.529,60

Satış: 2.529,94

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.434,78

Satış: 2.435,20

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.047,36

Satış: 4.136,46

Cumhuriyet altını

Alış: 16.189,45

Satış: 16.495,23

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.069,43

Satış: 8.272,91

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.189,45

Satış: 16.495,23

Ata altın fiyatı

Alış: 16.512,30

Satış: 16.928,78

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.353,01

Satış: 1.780,63

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.294,15

Satış: 2.427,46