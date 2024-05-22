ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Mayıs 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 503 liradan yaparken; 22 Mayıs Çarşamba günü saat 07:25 itibarıyla 2 bin 498 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 092 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 083 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.497,69

Satış: 2.498,12



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.417,23

Satış: 2.417,60



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.995,53

Satış: 4.083,64



Cumhuriyet altını

Alış: 15.985,20

Satış: 16.287,76



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.966,09

Satış: 8.167,29



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.985,20

Satış: 16.287,76



Ata altın fiyatı

Alış: 16.555,82

Satış: 16.973,36



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.332,78

Satış: 1.760,12



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.261,26

Satış: 2.397,48