ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 418 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 499 sınırını aştı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 22 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 503 liradan yaparken; 22 Mayıs Çarşamba günü saat 07:25 itibarıyla 2 bin 498 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 092 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 083 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.497,69
Satış: 2.498,12
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.417,23
Satış: 2.417,60
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.995,53
Satış: 4.083,64
Cumhuriyet altını
Alış: 15.985,20
Satış: 16.287,76
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.966,09
Satış: 8.167,29
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.985,20
Satış: 16.287,76
Ata altın fiyatı
Alış: 16.555,82
Satış: 16.973,36
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.332,78
Satış: 1.760,12
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.261,26
Satış: 2.397,48