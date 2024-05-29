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ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 356 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 440 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Mayıs altın fiyatları...

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Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Gram altın dün 2 bin 429 liradan kapanış yaparken, bugün 2 bin 440 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise dün 3 bin 973 lira iken, Çarşamba güne 3 bin 905 liradan giriş yapıyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.440,99

Satış: 2.441,30

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.356,86

Satış: 2.357,21

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.905,58

Satış: 3.991,52

Cumhuriyet altını

Alış: 15.622,33

Satış: 15.917,27

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.786,75

Satış: 7.983,0

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.622,33

Satış: 15.917,27

Ata altın fiyatı

Alış: 16.077,38

Satış: 16.483,14

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.305,94

Satış: 1.723,41

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.217,65

Satış: 2.343,83

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