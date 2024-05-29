ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Mayıs 2024)

Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Gram altın dün 2 bin 429 liradan kapanış yaparken, bugün 2 bin 440 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise dün 3 bin 973 lira iken, Çarşamba güne 3 bin 905 liradan giriş yapıyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.440,99

Satış: 2.441,30

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.356,86

Satış: 2.357,21

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.905,58

Satış: 3.991,52

Cumhuriyet altını

Alış: 15.622,33

Satış: 15.917,27

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.786,75

Satış: 7.983,0

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.622,33

Satış: 15.917,27

Ata altın fiyatı

Alış: 16.077,38

Satış: 16.483,14

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.305,94

Satış: 1.723,41

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.217,65

Satış: 2.343,83