ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 356 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 440 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Mayıs altın fiyatları...
Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Gram altın dün 2 bin 429 liradan kapanış yaparken, bugün 2 bin 440 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise dün 3 bin 973 lira iken, Çarşamba güne 3 bin 905 liradan giriş yapıyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.440,99
Satış: 2.441,30
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.356,86
Satış: 2.357,21
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.905,58
Satış: 3.991,52
Cumhuriyet altını
Alış: 15.622,33
Satış: 15.917,27
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.786,75
Satış: 7.983,0
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.622,33
Satış: 15.917,27
Ata altın fiyatı
Alış: 16.077,38
Satış: 16.483,14
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.305,94
Satış: 1.723,41
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.217,65
Satış: 2.343,83