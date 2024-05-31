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ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (31 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 340 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 428 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 31 Mayıs altın fiyatları...

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Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 31 Mayıs Cuma günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 971 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.428,43

Satış: 2.428,83
 

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.340,46

Satış: 2.340,80
 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.885,48

Satış: 3.971,14
 

Cumhuriyet altını

Alış: 15.541,93

Satış: 15.835,98

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.742,91

Satış: 7.938,48
 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.541,93

Satış: 15.835,98
 

Ata altın fiyatı

Alış: 16.021,31

Satış: 16.425,70
 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.292,88

Satış: 1.711,55
 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.196,43

Satış: 2.326,50
 