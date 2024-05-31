ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (31 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 340 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 428 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 31 Mayıs altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 31 Mayıs Cuma günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 971 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.428,43
Satış: 2.428,83
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.340,46
Satış: 2.340,80
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.885,48
Satış: 3.971,14
Cumhuriyet altını
Alış: 15.541,93
Satış: 15.835,98
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.742,91
Satış: 7.938,48
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.541,93
Satış: 15.835,98
Ata altın fiyatı
Alış: 16.021,31
Satış: 16.425,70
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.292,88
Satış: 1.711,55
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.196,43
Satış: 2.326,50