ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 300 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 392 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 5 Mayıs altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 5 Mayıs Pazar günü 2 bin 393 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 913 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.392,52

Satış: 2.393,53



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.300,76

Satış: 2.302,72



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.828,03

Satış: 3.913,42



Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.312,13

Satış: 15.605,81



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.632,14

Satış: 7.826,84



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.312,13

Satış: 15.605,81



Ata altın fiyatı

Alış: 16.034,02

Satış: 16.438,77



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.297,96

Satış: 1.717,89



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.204,69

Satış: 2.335,76

