ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Mayıs 2024)
Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında ibre yeniden aşağı döndü. Hafta sonu 5 Mayıs Pazar günü gram altın 2 bin 393 lira seviyesinden işlem görüyor.
Güncel ons altın değeri 2 bin 300 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 392 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 5 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 5 Mayıs Pazar günü 2 bin 393 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 913 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.392,52
Satış: 2.393,53
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.300,76
Satış: 2.302,72
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.828,03
Satış: 3.913,42
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.312,13
Satış: 15.605,81
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.632,14
Satış: 7.826,84
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.312,13
Satış: 15.605,81
Ata altın fiyatı
Alış: 16.034,02
Satış: 16.438,77
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.297,96
Satış: 1.717,89
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.204,69
Satış: 2.335,76