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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Eylül 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 740 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.503 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 10 Eylül altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 740 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 385 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.740,7610

Satış: 2.740,9210

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.385,5600

Satış: 4.385,5600

ONS altın fiyatı

Alış 2.503,0700

Satış: 2.503,4200

Cumhuriyet altını

Alış: 17.540,3800

Satış: 17.869,3400

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.743,47

Satış: 8.964,07

Ata altın fiyatı

Alış: 18.409,82

Satış: 18.878,77

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.501,85

Satış: 2.324,79

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.536,01

Satış: 2.682,00

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.541,76

Satış: 17.873,32

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