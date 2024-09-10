ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 740 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.503 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 10 Eylül altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 740 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 385 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.740,7610
Satış: 2.740,9210
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.385,5600
Satış: 4.385,5600
ONS altın fiyatı
Alış 2.503,0700
Satış: 2.503,4200
Cumhuriyet altını
Alış: 17.540,3800
Satış: 17.869,3400
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.743,47
Satış: 8.964,07
Ata altın fiyatı
Alış: 18.409,82
Satış: 18.878,77
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.501,85
Satış: 2.324,79
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.536,01
Satış: 2.682,00
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.541,76
Satış: 17.873,32