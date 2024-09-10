ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Eylül 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 740 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 385 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.740,7610

Satış: 2.740,9210

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.385,5600

Satış: 4.385,5600

ONS altın fiyatı

Alış 2.503,0700

Satış: 2.503,4200

Cumhuriyet altını

Alış: 17.540,3800

Satış: 17.869,3400

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.743,47

Satış: 8.964,07

Ata altın fiyatı

Alış: 18.409,82

Satış: 18.878,77

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.501,85

Satış: 2.324,79

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.536,01

Satış: 2.682,00

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.541,76

Satış: 17.873,32