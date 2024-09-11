ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 757 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.518 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 11 Eylül altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 757 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 408 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.757,4910
Satış: 2.753,5570
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.408,1100
Satış: 4.504,8500
ONS altın fiyatı
Alış 2.518,5500
Satış: 2.518,8300
Cumhuriyet altını
Alış: 17.643,7800
Satış: 17.643,7800
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.794,76
Satış: 9.016,46
Ata altın fiyatı
Alış: 18.408,92
Satış: 18.877,84
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.505,61
Satış: 2.330,71
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.541,94
Satış: 2.690,65
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.620,03
Satış: 17.953,19