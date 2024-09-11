ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Eylül 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 757 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 408 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.757,4910

Satış: 2.753,5570

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.408,1100

Satış: 4.504,8500

ONS altın fiyatı

Alış 2.518,5500

Satış: 2.518,8300

Cumhuriyet altını

Alış: 17.643,7800

Satış: 17.643,7800

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.794,76

Satış: 9.016,46

Ata altın fiyatı

Alış: 18.408,92

Satış: 18.877,84

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.505,61

Satış: 2.330,71

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.541,94

Satış: 2.690,65

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.620,03

Satış: 17.953,19