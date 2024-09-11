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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Eylül 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 757 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.518 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 11 Eylül altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 757 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 408 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.757,4910

Satış: 2.753,5570

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.408,1100

Satış: 4.504,8500

ONS altın fiyatı

Alış 2.518,5500

Satış: 2.518,8300

Cumhuriyet altını

Alış: 17.643,7800

Satış: 17.643,7800

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.794,76

Satış: 9.016,46

Ata altın fiyatı

Alış: 18.408,92

Satış: 18.877,84

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.505,61

Satış: 2.330,71

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.541,94

Satış: 2.690,65

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.620,03

Satış: 17.953,19

 

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (11 Eylül Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (11 Eylül Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

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