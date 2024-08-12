ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 619 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.426 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 619 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 191 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.619,44
Satış: 2.619,90
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.191,11
Satış: 4.283,54
ONS altın fiyatı
Alış 2.426,21
Satış: 2.426,66
Cumhuriyet altını
Alış: 16.770,98
Satış: 16.770,98
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.356,02
Satış: 8.567,09
Ata altın fiyatı
Alış: 17.498,03
Satış: 17.932,14
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.421,78
Satış 1.860,51
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.405,89
Satış: 2.544,21
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.770,98
Satış: 17.088,11