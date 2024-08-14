ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 651 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 241 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.651,5400

Satış: 2.652,2490

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.241,7700

Satış: 4.335,7600

ONS altın fiyatı

Alış 2.464,52

Satış: 2.465,74

Cumhuriyet altını

Alış: 16.966,7800

Satış: 17.291,5800

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.454,50

Satış: 8.667,86

Ata altın fiyatı

Alış: 17.754,67

Satış: 18.207,32

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.436,20

Satış 1.878,34

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.429,32

Satış: 2.570,27

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.962,00

Satış: 17.282,70