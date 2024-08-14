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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Ağustos 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 651 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.464 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Ağustos altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 651 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 241 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.651,5400

Satış: 2.652,2490

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.241,7700

Satış: 4.335,7600

ONS altın fiyatı

Alış 2.464,52

Satış: 2.465,74

Cumhuriyet altını

Alış: 16.966,7800

Satış: 17.291,5800

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.454,50

Satış: 8.667,86

Ata altın fiyatı

Alış: 17.754,67

Satış: 18.207,32

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.436,20

Satış 1.878,34

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.429,32

Satış: 2.570,27

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.962,00

Satış: 17.282,70

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