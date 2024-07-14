ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Temmuz 2024)
Hafta sonunda altındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel ons altın değeri 2 bin 411 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 561 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Temmuz altın fiyatları...
Hafta içinde hareketli bir seyir izleyen altın hafta sonunda yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 14 Temmuz sabahında ons altın 2 bin 411 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 2 bin 561 liraya el değiştiriyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.561,09
Satış: 2.561,47
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.146,00
Satış: 4.218,00
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.317,00
Satış: 8.429,00
Tam altın fiyatı
Alış: 16.608,00
Satış: 16.806,00
Cumhuriyet altını
Alış: 17.221,00
Satış: 17.231,00
Ata altın fiyatı
Alış: 16.915,00
Satış: 17.245,00