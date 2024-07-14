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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Temmuz 2024)

Hafta sonunda altındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel ons altın değeri 2 bin 411 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 561 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Temmuz altın fiyatları...

Haber Merkezi
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Hafta içinde hareketli bir seyir izleyen altın hafta sonunda yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 14 Temmuz sabahında ons altın 2 bin 411 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 2 bin 561 liraya el değiştiriyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.561,09

Satış: 2.561,47

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.146,00

Satış: 4.218,00

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.317,00

Satış: 8.429,00

Tam altın fiyatı

Alış:  16.608,00

Satış: 16.806,00

Cumhuriyet altını

Alış: 17.221,00

Satış: 17.231,00

Ata altın fiyatı

Alış: 16.915,00

Satış: 17.245,00

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