ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Temmuz 2024)

Hafta içinde hareketli bir seyir izleyen altın hafta sonunda yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 14 Temmuz sabahında ons altın 2 bin 411 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 2 bin 561 liraya el değiştiriyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.561,09

Satış: 2.561,47

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.146,00

Satış: 4.218,00

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.317,00

Satış: 8.429,00

Tam altın fiyatı

Alış: 16.608,00

Satış: 16.806,00

Cumhuriyet altını

Alış: 17.221,00

Satış: 17.231,00

Ata altın fiyatı

Alış: 16.915,00

Satış: 17.245,00