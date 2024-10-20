ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Ekim 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 995 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 897 liradan başladı. G

üncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.995,42 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.897,51 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.795,03 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.326,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.530,14 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.745,18 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.722,24 dolar