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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Ekim 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın pazar gününe 2 bin 995 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.722 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Ekim altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 995 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 897 liradan başladı. G

üncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.995,42 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.897,51 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.795,03 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.326,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.530,14 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.745,18 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.722,24 dolar

 

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Ekim Pazar Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Ekim Pazar Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

Altın fiyatlarında son durum

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