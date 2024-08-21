  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın
  3. ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Ağustos 2024)
Takip Et

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Ağustos 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 743 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.512 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 21 Ağustos altın fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 743 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 388 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.743,2680

Satış: 2.743,9660

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.389,7100

Satış: 4.486,0700

ONS altın fiyatı

Alış 2.512,8100

Satış: 2.513,1800

Cumhuriyet altını

Alış: 17.558,4800

Satış: 17.888,3600

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.749,57

Satış: 8.970,64

Ata altın fiyatı

Alış: 18.409,77

Satış: 18.878,72

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.495,43

Satış 1.946,07

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.525,57

Satış: 2.669,26

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.558,23

Satış: 17.891,14

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 21 Ağustos Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 21 Ağustos Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar

 