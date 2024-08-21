ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 743 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 388 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.743,2680

Satış: 2.743,9660

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.389,7100

Satış: 4.486,0700

ONS altın fiyatı

Alış 2.512,8100

Satış: 2.513,1800

Cumhuriyet altını

Alış: 17.558,4800

Satış: 17.888,3600

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.749,57

Satış: 8.970,64

Ata altın fiyatı

Alış: 18.409,77

Satış: 18.878,72

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.495,43

Satış 1.946,07

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.525,57

Satış: 2.669,26

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.558,23

Satış: 17.891,14