ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Temmuz 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Altının onsu 22 Temmuz 2024 pazartesi günü 2,406 dolardan işlem görürken gram altın 2.559 TL olarak güne başladı. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 4,092 TL iken yarım altın 8,164 TL’den güne başladı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.559,52

Satış: 2.559,95

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.092,9000

Satış: 4.183,0800

ONS altın fiyatı

Alış 2.406,44

Satış: 2.406,79

Cumhuriyet altını

Alış: 16.372,23

Satış: 16.681,02

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.160,53

Satış: 8.366,09

Ata altın fiyatı

Alış: 17.108,61

Satış: 17.535,41

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.398,12

Satış: 1.827,96

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.367,44

Satış: 2.496,64

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.372,23

Satış: 16.681,02