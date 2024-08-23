ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 722 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.486 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 23 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 722 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 355 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.722,4350
Satış: 2.722,7770
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.355,7000
Satış: 4.451,6600
ONS altın fiyatı
Alış 2.486,9600
Satış: 2.487,3500
Cumhuriyet altını
Alış: 17.422,0700
Satış: 17.752,7100
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.686,75
Satış: 8.905,92
Ata altın fiyatı
Alış: 18.300,52
Satış: 18.761,24
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.500,38
Satış 1.951,72
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.533,61
Satış: 2.677,52
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.427,97
Satış: 17.757,38