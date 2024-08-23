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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Ağustos 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 722 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.486 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 23 Ağustos altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 722 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 355 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.722,4350

Satış: 2.722,7770

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.355,7000

Satış: 4.451,6600

ONS altın fiyatı

Alış 2.486,9600

Satış: 2.487,3500

Cumhuriyet altını

Alış: 17.422,0700

Satış: 17.752,7100

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.686,75

Satış: 8.905,92

Ata altın fiyatı

Alış: 18.300,52

Satış: 18.761,24

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.500,38

Satış 1.951,72

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.533,61

Satış: 2.677,52

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.427,97

Satış: 17.757,38

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