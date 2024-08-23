ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 722 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 355 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.722,4350

Satış: 2.722,7770

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.355,7000

Satış: 4.451,6600

ONS altın fiyatı

Alış 2.486,9600

Satış: 2.487,3500

Cumhuriyet altını

Alış: 17.422,0700

Satış: 17.752,7100

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.686,75

Satış: 8.905,92

Ata altın fiyatı

Alış: 18.300,52

Satış: 18.761,24

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.500,38

Satış 1.951,72

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.533,61

Satış: 2.677,52

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.427,97

Satış: 17.757,38