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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Eylül 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 890 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.629 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 24 Eylül altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 890 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 624 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.890,8650

Satış: 2.891,7830

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.627,1700

Satış: 4.729,3600

ONS altın fiyatı

Alış 2.629,1900

Satış: 2.629,5200

Cumhuriyet altını

Alış: 18.509,4800

Satış: 18.856,5800

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.219,17

Satış 9.451,77

Ata altın fiyatı

Alış: 19.503,50

Satış: 19.999,62

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.590,95

Satış: 2.429,02

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.680,79

Satış: 2.835,64

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.504,72

Satış: 18.854,19

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