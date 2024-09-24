ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 890 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.629 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 24 Eylül altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 890 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 624 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.890,8650
Satış: 2.891,7830
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.627,1700
Satış: 4.729,3600
ONS altın fiyatı
Alış 2.629,1900
Satış: 2.629,5200
Cumhuriyet altını
Alış: 18.509,4800
Satış: 18.856,5800
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.219,17
Satış 9.451,77
Ata altın fiyatı
Alış: 19.503,50
Satış: 19.999,62
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.590,95
Satış: 2.429,02
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.680,79
Satış: 2.835,64
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.504,72
Satış: 18.854,19