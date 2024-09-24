ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Eylül 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 890 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 624 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.890,8650

Satış: 2.891,7830

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.627,1700

Satış: 4.729,3600

ONS altın fiyatı

Alış 2.629,1900

Satış: 2.629,5200

Cumhuriyet altını

Alış: 18.509,4800

Satış: 18.856,5800

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.219,17

Satış 9.451,77

Ata altın fiyatı

Alış: 19.503,50

Satış: 19.999,62

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.590,95

Satış: 2.429,02

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.680,79

Satış: 2.835,64

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.504,72

Satış: 18.854,19