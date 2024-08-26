ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 742 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.511 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 742 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 388 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.742,8090
Satış: 2.743,0790
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.389,040
Satış: 4.485,3000
ONS altın fiyatı
Alış 2.511,9900
Satış: 2.513,20
Cumhuriyet altını
Alış: 17.554,4900
Satış: 17.883,7500
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.749,06
Satış: 8.970,15
Ata altın fiyatı
Alış: 18.474,38
Satış: 18.939,38
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.505,77
Satış: 1.954,77
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.542,37
Satış: 2.681,97
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.552,97
Satış: 17.885,44