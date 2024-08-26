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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Ağustos 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 742 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.511 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Ağustos altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 742 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 388 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.742,8090

Satış: 2.743,0790 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.389,040

Satış: 4.485,3000
 

ONS altın fiyatı

Alış 2.511,9900

Satış: 2.513,20

 

Cumhuriyet altını

Alış: 17.554,4900

Satış: 17.883,7500
 

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.749,06

Satış: 8.970,15
 

Ata altın fiyatı

Alış: 18.474,38

Satış: 18.939,38

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.505,77

Satış: 1.954,77

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.542,37

Satış: 2.681,97

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.552,97

Satış: 17.885,44

 

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