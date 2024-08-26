ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 742 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 388 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.742,8090

Satış: 2.743,0790

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.389,040

Satış: 4.485,3000



ONS altın fiyatı

Alış 2.511,9900

Satış: 2.513,20

Cumhuriyet altını

Alış: 17.554,4900

Satış: 17.883,7500



Yarım altın fiyatı

Alış: 8.749,06

Satış: 8.970,15



Ata altın fiyatı

Alış: 18.474,38

Satış: 18.939,38

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.505,77

Satış: 1.954,77

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.542,37

Satış: 2.681,97

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.552,97

Satış: 17.885,44