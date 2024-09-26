ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Eylül 2024)

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve enflasyona bağlı fiyat verilerinin yayınlanması öncesinde rekor seviyeye yakın seyretti. Çarşamba günü tüm zamanların rekorunu kıran altın, seansın ilerleyen saatlerinde kazançlarını geri verdi. Bugünse gram altın güne 3 bin 24 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 676 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.923,1970

Satış: 2.924,1600

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.677,7000

Satış: 4.780,3000

ONS altın fiyatı

Alış 2.657,7500

Satış: 2.658,13

Cumhuriyet altını

Alış: 18.710,4000

Satış: 19.058,6500

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.325,44

Satış 9.561,10

Ata altın fiyatı

Alış: 20.001,55

Satış: 20.510,04

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.633,94

Satış: 2.478,93

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.750,65

Satış: 2.907,28

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.711,81

Satış: 19.066,24