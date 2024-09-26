ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 923 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.657 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Eylül altın fiyatları...
Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve enflasyona bağlı fiyat verilerinin yayınlanması öncesinde rekor seviyeye yakın seyretti. Çarşamba günü tüm zamanların rekorunu kıran altın, seansın ilerleyen saatlerinde kazançlarını geri verdi. Bugünse gram altın güne 3 bin 24 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 676 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.923,1970
Satış: 2.924,1600
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.677,7000
Satış: 4.780,3000
ONS altın fiyatı
Alış 2.657,7500
Satış: 2.658,13
Cumhuriyet altını
Alış: 18.710,4000
Satış: 19.058,6500
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.325,44
Satış 9.561,10
Ata altın fiyatı
Alış: 20.001,55
Satış: 20.510,04
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.633,94
Satış: 2.478,93
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.750,65
Satış: 2.907,28
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.711,81
Satış: 19.066,24