ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Haziran 2024)

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmasının ardından perşembe gününe yükselişle başladı.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 27 Haziran Perşembe günü saat 07:40 itibarıyla 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 971 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.428,83

Satış: 2.429,22

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.298,87

Satış: 2.299,23

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.886,12

Satış: 3.971,77

Cumhuriyet altını

Alış: 15.544,48

Satış: 15.838,48

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.747,95

Satış: 7.943,53

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.544,48

Satış: 15.838,48

Ata altın fiyatı

Alış: 16.315,70

Satış: 16.732,58

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.321,30

Satış: 1.743,44





22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.242,61

Satış: 2.373,11