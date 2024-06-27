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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Haziran 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 298 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 428 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 27 Haziran altın fiyatları...

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Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmasının ardından perşembe gününe yükselişle başladı. 

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 27 Haziran Perşembe günü saat 07:40 itibarıyla 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 971 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.428,83

Satış: 2.429,22

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.298,87

Satış: 2.299,23

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.886,12

Satış: 3.971,77

Cumhuriyet altını

Alış: 15.544,48

Satış: 15.838,48

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.747,95

Satış: 7.943,53

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.544,48

Satış: 15.838,48

Ata altın fiyatı

Alış: 16.315,70

Satış: 16.732,58

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.321,30

Satış: 1.743,44

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.242,61

Satış: 2.373,11

Altın fiyatları yükselişte

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