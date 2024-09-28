ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 919 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.656 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 28 Eylül altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 919 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 671 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.919,66
Satış: 2.920,22
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.671,45
Satış: 4.774,56
ONS altın fiyatı
Alış 2.656,73
Satış: 2.659,75
Cumhuriyet altını
Alış: 18.685,81
Satış: 19.039,82
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.313,71
Satış 9.549,11
Ata altın fiyatı
Alış: 20.209,61
Satış: 20.723,27
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.649,25
Satış: 2.501,58
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.775,53
Satış: 2.940,39
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.685,81
Satış: 19.039,82