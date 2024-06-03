ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 327 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 401 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Haziran altın fiyatları...
Hafta sonuna değer kaybıyla giren altın fiyatları, yeni haftayı da düşüş trendinde açtı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 412 liradan yaparken; 3 Haziran Pazartesi günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 402 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 943 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 928 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.401,85
Satış: 2.402,19
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.327,83
Satış: 2.328,23
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.842,96
Satış: 3.927,58
Cumhuriyet altını
Alış: 15.371,85
Satış: 15.662,29
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.661,90
Satış: 7.855,17
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.371,85
Satış: 15.662,29
Ata altın fiyatı
Alış: 15.960,75
Satış: 16.357,13
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.288,44
Satış: 1.700,80
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.189,22
Satış: 2.310,78