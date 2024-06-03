ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Haziran 2024)

Hafta sonuna değer kaybıyla giren altın fiyatları, yeni haftayı da düşüş trendinde açtı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 412 liradan yaparken; 3 Haziran Pazartesi günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 402 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 943 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 928 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.401,85

Satış: 2.402,19

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.327,83

Satış: 2.328,23

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.842,96

Satış: 3.927,58

Cumhuriyet altını

Alış: 15.371,85

Satış: 15.662,29

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.661,90

Satış: 7.855,17

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.371,85

Satış: 15.662,29

Ata altın fiyatı

Alış: 15.960,75

Satış: 16.357,13

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.288,44

Satış: 1.700,80

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.189,22

Satış: 2.310,78