ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Eylül 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 915 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 663 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.915,0480

Satış: 2.916,3970

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.662,3100

Satış: 4.766,7300

ONS altın fiyatı

Alış 2.663,66

Satış: 2.664,0000

Cumhuriyet altını

Alış: 8.652,7900

Satış: 18.996,2600

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.298,29

Satış 9.532,83

Ata altın fiyatı

Alış: 20.199,39

Satış: 20.706,72

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.648,86

Satış: 2.493,64

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.774,90

Satış: 2.928,78

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.654,87

Satış: 19.007,36