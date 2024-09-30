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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Eylül 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 915 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.663 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Eylül altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 915 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 663 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.915,0480

Satış: 2.916,3970

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.662,3100

Satış: 4.766,7300

ONS altın fiyatı

Alış 2.663,66

Satış: 2.664,0000

Cumhuriyet altını

Alış: 8.652,7900

Satış: 18.996,2600

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.298,29

Satış 9.532,83

Ata altın fiyatı

Alış: 20.199,39

Satış: 20.706,72

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.648,86

Satış: 2.493,64

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.774,90

Satış: 2.928,78

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.654,87

Satış: 19.007,36

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