ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 915 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.663 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Eylül altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 915 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 663 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.915,0480
Satış: 2.916,3970
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.662,3100
Satış: 4.766,7300
ONS altın fiyatı
Alış 2.663,66
Satış: 2.664,0000
Cumhuriyet altını
Alış: 8.652,7900
Satış: 18.996,2600
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.298,29
Satış 9.532,83
Ata altın fiyatı
Alış: 20.199,39
Satış: 20.706,72
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.648,86
Satış: 2.493,64
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.774,90
Satış: 2.928,78
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.654,87
Satış: 19.007,36