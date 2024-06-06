ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 351 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 459 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Haziran altın fiyatları...
Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor.
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 6 Haziran Perşembe günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 459 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 021 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.459,37
Satış: 2.459,69
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.351,33
Satış: 2.351,68
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.935,08
Satış: 4.021,60
Cumhuriyet altını
Alış: 15.740,31
Satış: 16.037,20
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.792,08
Satış: 7.988,71
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.633,01
Satış: 15.928,56
Ata altın fiyatı
Alış: 16.165,25
Satış: 16.578,37
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.310,48
Satış: 1.730,72
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.225,03
Satış: 2.354,51