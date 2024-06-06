  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın
  3. ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Haziran 2024)
Takip Et

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Haziran 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 351 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 459 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Haziran altın fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 6 Haziran Perşembe günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 459 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 021 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.459,37

Satış: 2.459,69
 

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.351,33

Satış: 2.351,68
 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.935,08

Satış: 4.021,60
 

Cumhuriyet altını

Alış: 15.740,31

Satış: 16.037,20
 

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.792,08

Satış: 7.988,71
 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.633,01

Satış: 15.928,56
 

Ata altın fiyatı

Alış: 16.165,25

Satış: 16.578,37
 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.310,48

Satış: 1.730,72
 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.225,03

Satış: 2.354,51

Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın Haberleri

Altın fiyatları yükselişe geçti
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın