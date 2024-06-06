ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Haziran 2024)

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 6 Haziran Perşembe günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 459 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 021 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.459,37

Satış: 2.459,69



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.351,33

Satış: 2.351,68



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.935,08

Satış: 4.021,60



Cumhuriyet altını

Alış: 15.740,31

Satış: 16.037,20



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.792,08

Satış: 7.988,71



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.633,01

Satış: 15.928,56



Ata altın fiyatı

Alış: 16.165,25

Satış: 16.578,37



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.310,48

Satış: 1.730,72



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.225,03

Satış: 2.354,51