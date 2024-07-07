ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (7 Temmuz 2024)
Yeni hafta öncesi cumhuriyet altını 16,068 TL'den işlem görüyor. Güncel ons altın değeri 2.391 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 510 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Temmuz altın fiyatları...
Hafta sonu altın fiyatları araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Altının onsu 7 Temmuz 2024 Pazar günü 2,391 dolardan işlem görürken gram altın 2.510 TL olarak güne başladı. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 4,106 TL iken yarım altın 8,212 TL, gram altın 2,510 TL’den güne başladı.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.510,65
Satış: 2.511,53
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.017,04
Satış: 4.106,35
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.008,96
Satış: 8.212,70
ONS altın fiyatı
Alış: 2.391,00
Satış: 2.393,31
Cumhuriyet altını
Alış: 16.068,14
Satış: 16.375,17
Ata altın fiyatı
Alış: 16.488,46
Satış: 16.909,61
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.339,56
Satış: 1.771,52
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.272,28
Satış: 2.414,15