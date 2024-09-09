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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Eylül 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 732 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.497 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Eylül altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 732 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 372 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.733,1520

Satış 2.733,1040

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.372,9100

Satış: 4.468,4100

ONS altın fiyatı

Alış 2.497,3100

Satış: 2.497,6900

Cumhuriyet altını

Alış: 17.486,1600

Satış: 17.486,1600

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.717,15

Satış: 8.937,27 

Ata altın fiyatı

Alış: 18.433,21

Satış: 18.902,74

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.501,45

Satış: 2.323,09

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.535,36

Satış: 2.679,52

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.488,96

Satış: 17.819,87

 

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (9 Eylül Pazartesi Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (9 Eylül Pazartesi Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

Altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatlarında son durum
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