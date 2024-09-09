ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Eylül 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 732 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 372 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.733,1520

Satış 2.733,1040

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.372,9100

Satış: 4.468,4100

ONS altın fiyatı

Alış 2.497,3100

Satış: 2.497,6900

Cumhuriyet altını

Alış: 17.486,1600

Satış: 17.486,1600

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.717,15

Satış: 8.937,27

Ata altın fiyatı

Alış: 18.433,21

Satış: 18.902,74

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.501,45

Satış: 2.323,09

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.535,36

Satış: 2.679,52

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.488,96

Satış: 17.819,87