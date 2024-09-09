ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 732 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.497 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Eylül altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 732 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 372 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.733,1520
Satış 2.733,1040
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.372,9100
Satış: 4.468,4100
ONS altın fiyatı
Alış 2.497,3100
Satış: 2.497,6900
Cumhuriyet altını
Alış: 17.486,1600
Satış: 17.486,1600
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.717,15
Satış: 8.937,27
Ata altın fiyatı
Alış: 18.433,21
Satış: 18.902,74
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.501,45
Satış: 2.323,09
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.535,36
Satış: 2.679,52
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.488,96
Satış: 17.819,87