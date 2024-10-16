ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? (Ekim 16, 2024 Güncel Altın Fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 935 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 694 liradan başladı.

üncel altın fiyatları şöyle:

- Gram altın satış fiyatı: 2.935,0280 TL

- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.694,8300 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 9.361,45 TL

- Tam altın satış fiyatı: 19.783,00 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.783,00 TL

- 14 ayar bilezik satış fiyatı: 1.644,38 TL

- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 2.767,62 TL

- Ons altın satış fiyatı: 2.667,8800 dolar