Altında yeni zirve! Gram ve ons altında son durum (16 Ağustos 2024 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, önce 2.499 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ardından 2.488 dolara kadar geri çekildi. İç piyasada ise gram altın 2.708 liraya çıkarak rekor kırdı.

Küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışları nedeniyle gerçekleşen yükselişle birlikte altın hem uluslararası hem de yerel piyasalarda yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.