Altının gram fiyatı 1.252 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı, uluslararası piyasalarda güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.252 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 1.246 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.252 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,2 gerileyerek 1.957 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 1.967 dolardan alıcı buluyor.
ABD'de borç limiti konusundaki müzakereler sürerken anlaşmaya varılacağına dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.
Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ned