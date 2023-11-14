Altının gramı 1.791 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.791 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 2.950 liradan, cumhuriyet altını 12.040 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1.789 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.791 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.950 liradan, cumhuriyet altını 12.040 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışına paralel 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.