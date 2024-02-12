Altının gramı 1998 liradan işlem görüyor
Altının gramı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1998 lira seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 düşüşle 1997 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni haftaya ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1998 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 24 dolar seviyesinde dengelendi.