Altının gramı 2 bin lirayı zorluyor

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 yükselişle 1968 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 1967 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 290 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 2 bin 23 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.