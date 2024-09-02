Altının kilogram fiyatı 2 milyon 796 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 736 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 801 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 796 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı perşembe gününü 2 milyon 801 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 597 milyon 586 bin 795,32 lira, işlem miktarı ise 215,02 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 727 milyon 379 bin 308,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile VakıfBank olarak sıralandı.