Altının kilogram fiyatı: 2 milyon 817 bin lira

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 810 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 827 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 yükselişle 2 milyon 817 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 791 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 785 milyon 988 bin 426,22 lira, işlem miktarı ise 1.005,95 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 866 milyon 810 bin 995,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Vakıflar Bankası ve Atanur Kuyumculuk olarak sıralandı.