Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 667 bin lira, en yüksek 1 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalarak 1 milyon 668 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 697 milyon 582 bin 838,79 lira, işlem miktarı ise 1.009,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 18 milyon 150 bin 171,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.